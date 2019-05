Million marijuana march, controlli dei carabinieri: 13 arresti, 5 denunce

Oltre 150 grammi di marijuana, oltre 50 grammi di hashish, e una decina di grammi di eroina, oltre a centinaia di euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. E' il bilanciodel servizio di controllo straordinario effettuato dai carabinieri delle Compagnie Roma Centro e piazza Dante in Centro, al Colle Oppio, all'Esquilino e nelle aree a ridosso dell’evento “Million Marijuana March”. Tredici le persone arrestate, 5 le denunce scattate.



In manette sono finiti due cittadini del Gambia di 24 e 21 anni, disoccupati e senza fissa dimora, con precedenti specifici, bloccati in via Giolitti e trovati in possesso di oltre 100 grammi tra marijuana, hashish ed eroina nonché denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Un 18enne, di Genzano, è stato arrestato perché a seguito di un controllo in piazza dei Cinquecento è stato trovato in possesso di dosi di hashish per circa 20 grammi. Nella stessa i carabinieri hanno arrestato un 29enne del Gambia con decine di dosi di marijuana, del peso di circa 30 grammi. Un 18enne italiano è stato invece bloccato in via Amendola a bordo della propria auto con addosso dosi di marijuana e denaro contante. Un peruviano di 36 anni, con precedenti, è stato controllato e trovato in possesso di una decina di grammi di marijuana. In via Giolitti arrestato un 36enne del Gambia, con diverse dosi di marijuana e denaro contante ritenuto provento dello spaccio.

A piazza dei Cinquecento è stato bloccato un romano di 19 anni, e trovato in possesso di un involucro con all’interno circa 20 grammi di hashish, 2 coltelli a serramanico, mentre a casa, a seguito della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, alcuni semi di cannabis indica, una cartuccia calibro 9. Il giovane è stato anche denunciato per porto abusivo di arma bianca e detenzione abusiva di munizioni. Altri due cittadini del Marocco di 38 e 46 anni, sono stati arrestati mentre spacciavano delle dosi di marijuana ad un cittadino palestinese che è stato identificato e segnalato come assuntore. La droga è stata sequestrata assieme al denaro.

All'interno della stazione ferroviaria Termini i militari hanno arrestato per tentato furto aggravato, un cittadino romeno di 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato mentre tentava i sottrarre un pc ad un turista. In zona piazzale Appio i militari hanno arrestato per furto di abbigliamento un romano di 21 anni. In fini un cittadino della Nuova Guinea di 31 anni, in Italia senza fissa dimora è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero due italiani di 28 e 25 anni, incensurati, sorpresi rispettivamente in piazza dei Cinquecento e via dei Mille, con alcune dosi di hashish, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Denunciato per lo stesso motivo anche un romano di 52 anni, trovato in possesso di hashish. In piazza Vittorio Emanuele un cittadino del Bangladesh è stato denunciato perché sorpreso a bordo del proprio motociclo in stato di ebbrezza mentre, un cittadino tunisino è stato sorpreso mentre rincasava nella propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Sono stati segnalati amministrativamente, con richiesta di emanazione del Daspo urbano, dieci cittadini stranieri, tra cui 6 romeni, 2 nigeriani, un egiziano e uno del Bangladesh, poiché già arrestati e condannati definitivamente per il reato di spaccio, commesso a ridosso di esercizi commerciali del quartiere Esquilino. A seguito dei controlli i militari hanno segnalato alla competente Autorità una decina di persone sorprese per lo più in piazza dei Cinquecento in possesso di stupefacente per uso personale.