Corto circuito in lavanderia, incendio nella notte a via Milazzo

Tanta paura ma nessun ferito ieri sera in via Milazzo a Roma. Attorno alle 22.30 un incendio è divampato in una lavanderia, a causa di un corto circuito a una asciugatrice. A intervenire la polizia che ha fatto evacuare i residenti della zona per precauzione. Le fiamme sono state spente in breve tempo e le persone hanno fatto rientro alle loro abitazioni. Nessun ferito e nessun danno alle strutture. © RIPRODUZIONE RISERVATA