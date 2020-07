Ha riaperto la pescheria e ristorante “Michelino Fish” all’Infernetto, dopo che una dipendente era risultata positiva al tampone del coronavirus. Le attività sono rimaste chiuse per la sanificazione e hanno già ottenuto dalla Asl l’autorizzazione a tirare su la saracinesca. I test sugli altri lavoratori sono risultati tutti negativi. La donna, che non ha mai accusato sintomi, è in attesa di rientrare in azienda dopo che i successivi tre tamponi hanno dato esito negativo.

«Il locale ha così riaperto - ribadiscono i gestori - con alcuni giorni di anticipo rispetto al provvedimento di chiusura disposto dalle autorità sanitarie». Aspetta l’ultima analisi anche Susanna Corti, la titolare de La Vela, lo stabilimento balneare riaperto la settimana scorsa dopo la positività del lavapiatti bengalese, ricoverato in ospedale ma senza febbre da un paio di giorni. Previsto per oggi l’ultimo tampone per la donna e il personale ancora in quarantena sebbene sempre negativi al Covid 19. «Per riaprire - dice Susanna Corti – sono stata costretta ad assumere nuovo personale nonostante nessuno, me compresa, fosse stato contagiato».

