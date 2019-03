Metro Spagna, il calvario dei turisti: scale mobili e tapis roulant fuori uso, anziani in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il calvario dei turisti e dei pendolari alla stazione Spagna della linea A della metro di Roma. Con la quasi totalità delle scale mobili e dei tapis roulant fuori uso, e per di più bersaglio della maleducazione di molti passanti, non resta che sobbarcarsi lunghi attraversamenti della stazione che prima o poi prevedono la salita e la discesa di impegnative e ripide rampe di scale. Un percorso che di fatto diventa proibito agli anziani.In tanti sono stati colpiti da una signora anziana inglese che ha fatto una fatica enorme con il figlio e non è potuta risalire verso il parcheggio di Villa Borghese (3 tapis roulant su 4 sono fermi). E inoltre la scatola dei cartone lasciata dai tecnici in questi eterni cantieri transennati diventa immancabilmente un cestino per l'immondizia, come se non ce fossero a pochi passi. Tanta incuria per queste scale mobili immbili, ma anche tanta mancanza di amor proprio in una delle più frequentate vetrine di Roma. Per non ricordare dei 4 mesi di stop della fermata Repubblica, sempre della metro A, con paralisi dei negozi di piazza Esedra e e di via Nazionale.