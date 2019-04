Metro A, la fermata Spagna non riaprirà per Pasqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stazione Spagna della metro A non aprirà per Pasqua, come annunciato dalla società che gestisce l’impianto. «Siamo nelle condizioni di riaprire la stazione metro Spagna entro questa settimana», aveva annunciato Otis, la ditta che ha realizzato le scale mobili e che le sta controllando, «sono state liberate quattro scale mobili e un’altra dovrebbe essere liberata a breve».Poi, in ordine di importanza toccherà alla stazione Repubblica «per la quale in settimana sapremo la data di riapertura» e a Barberini i cui tempi sono più lunghi a causa del sequestro da parte dellamagistratura. Ma i tempi slitteranno.