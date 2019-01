Toninelli: «Ok a 425 milioni per metro A e B, ora meno guasti e più puntualità»

Una boccata d'ossigeno per il sistema dei trasporti romano. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è stato questa mattina in Campidoglio per firmare la convenzione sui 425 milioni di euro per ammodernare le metropolitane di Roma.



«Abbiamo appena firmato, la convenzione parte e i fondi saranno ben distribuiti tra le metro A e B. Questo significa che tra qualche mese chi si sposta nelle metropolitane romane potrà farlo meglio, più comodamente e più semplicemente. Meno guasti, più comodità nelle zone di attesa e penso anche più puntualità», ha detto Toninelli uscendo dal Campidoglio.

«Una cascata d'investimenti per intervenire in maniera massiccia sulle linee della nostra città per renderle moderne, veloci e puntuali», commenta la sindaca Virginia Raggi su Facebook. «Interventi strutturati, nessuna operazione spot. Una lunga lista per migliorare la qualità della vita di tutti e rendere il servizio metropolitano davvero efficiente. #RinnoviamoRoma», continua la sindaca

