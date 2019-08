Metro B, partono i lavori: la mappa delle chiusure

Da questa mattina tornerà in funzione la metro A sull'intera tratta, compreso da Battistini a Termini. Ma da lunedì 9 settembre a fermarsi - dopo le ore 21 e con alcuni stop per tutta la giornata in cinque weekend tra settembre e ottobre - sarà la linea B, tra le fermate Castro Pretorio e Laurentina. Come detto, la metro A da questa mattina riprende il suo normale servizio, dopo la conclusione dei lavori di manutenzione al sistema dei deviatoi, che per quasi tutto il mese hanno coinvolto, in successione, l'intera linea. E che, nonostante l'introduzione di navette sostitutive, hanno creato non pochi problemi agli utenti.Ma disagi, tra qualche settimana, sono previsti anche per i pendolari della linea B della metropolitana. Ieri Atac ha comunicato che dal 9 settembre al 7 dicembre il servizio della linea B sarà rimodulato per consentire lo svolgimento della prima tranche dei lavori - le altre sono previste a febbraio 2020 e a giugno 2021 - che porteranno alla realizzazione dell'interscambio tra le linee B e C della metropolitana nel nodo tra Colosseo - Fori imperiali. Queste opere finiranno per ridurre l'operatività nella tratta tra le fermate di Castro Pretorio, Cavour, Colosseo, Circo Massimo, Piramide. Garbatella, Basilica S. Paolo, Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi fino al capolinea della Laurentina. Infatti dalla seconda settimana di settembre fino al 7 dicembre l'ultima corsa sarà alle 21. Dopo quell'ora, e fino alle 23.30, saranno attive delle navette sostitutive (denominate MB) per garantire la circolazione completa tra Ionio/Rebibbia e Laurentina e viceversa. Resteranno regolari, invece, i collegamenti tra Castro Pretorio e Rebibbia e tra Castro Pretorio e Ionio.IL CRONOPROGRAMMALa riprogrammazione del servizio sulla B, poi, prevede sempre sull'asse Castro Pretorio-Laurentina anche degli stop al servizio nell'intera giornata nei fine settimana di 21-22 e 28-29 settembre e in quelli 5-6, 12-13, 26-27 ottobre. Dieci giorni in tutto. Anche in questo caso i treni saranno sostituiti dalle navette della linea bus MB. Questi lavori potrebbero creare non pochi disagi in zone molto popolose della città, centrali e non, in molti casi dove sono presenti uffici di importanti aziende e locali.Tra l'altro, in un periodo dell'anno nel quale, si usano di più i mezzi pubblici, per andare a lavorare o per raggiungere il centro. Al riguardo l'assessore alla Città in movimento, Lidia Meleo, spiega che «per ridurre al minimo i disagi all'utenza, nella prima fase, il servizio della metro B sarà riprogrammato esclusivamente nelle ore serali e in cinque fine settimana dei mesi di settembre e di ottobre». Anche perché «si tratta di variazioni del servizio indispensabili per la prosecuzione dei lavori della tratta San Giovanni-Fori Imperiali della linea C della metropolitana.Lavori fondamentali al termine dei quali sarà possibile disporre del primo nodo di scambio tra le linee metropolitane B e C, a vantaggio di tutta la città».L'INTERVENTO Nella giornata di domani, come anticipato nei giorni scorsi, sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Termini-Centocelle per lavori di manutenzione al capolinea di Termini-via Giolitti. L'Atac consiglia agli utenti di utilizzare sullo stesso tragitto la linea del bus 105, ma saranno presenti bus sostitutivi in prossimità delle singole fermate della ferrovia.