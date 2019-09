Metro Roma, ancora un guasto: chiusa in entrata la stazione Manzoni

Ancora disagi per chi viaggia in metro a Roma. La stazione della linea A Manzoni è stata chiusa in entrata. InfoAtac in un tweet spiega: «Metro A: stazione Manzoni disponibile esclusivamente per i viaggiatori in discesa dai treni e in uscita dalla stazione (intervento tecnico)».



Ultimo aggiornamento: 16:06

I guasti si sommano alle previste chiusure per i lavori di manutenzione. La tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà offlimits per i prossimi quattro weekend per consentire lo svolgimento dei lavori che porteranno alla realizzazione dell'interscambio tra le linee B e C della metropolitana nel nodo tra Colosseo-Fori imperiali. La riprogrammazione del servizio sulla linea B prevede sull'asse Castro Pretorio-Laurentina gli stop al servizio nell'intera giornata nei fine settimana del 28-29 settembre e 5-6, 12-13 e 26-27 ottobre. I treni saranno sostituiti dalle navette della linea bus MB.