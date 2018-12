Metro A, Spagna e Barberini chiuse per ore e riaperte solo in serata

Non c'è pace per i viaggiatori delle metro A tra aperture e chiusure delle stazioni. Siamo in Centro, nelle giornate di shopping natalizio, tra le centinaia di romani e turisti che da giorni stanno affrontando difficoltà a causa di chiusure per i lavori sulle scale mobili. Alle 16.50 risultavano chiuse Spagna e Barberini (si poteva solo scendere). Stop questa mattina fino alle 10 anche a Furio Camillo. Nel pomeriggio sono state riaperte sia Spagna che Barberini..



- Mentre la stazione di Repubblica continua a essere chiusa da quasi due mesi a seguito dell'incidente sulle scale mobili che ha coinvolto i tifosi del Czeska, anche oggi si è registrato il caos. La stazione di Spagna in mattinata era stata riaperta, così come annunciato da Atac. Alle 5.30 si leggeva sull'account Twitter InfoAtac: "stazione Spagna riaperta anche per l'accesso dei viaggiatori e la salita a bordo dei treni. La stazione, ora, è attiva regolarmente". Nella stazione erano attive 4 scale mobili su 6, mentre gli ascensori erano fuori servizio.

SPAGNA APERTA A SINGHIOZZO - Tutto bene quindi? Assolutamente no. Poco dopo le 13 è stata richiusa. "I treni transitano senza fermare" ha spiegato l'azienda dei trasporti. I motivi dello stop? Sempre gli stessi: "la verifica tecnica agli impianti di stazione". Tradotto: problemi con le scale mobili. Nel pomeriggio la riapertura.

ODISSEA ANCHE A BARBERINI - Non solo: nel primo pomeriggio problemi ancora una volta nella stazione Barberini che è stata chiusa in entrata. In pratica, si poteva solo scendere dai vagoni, ma non entrare. Alle 18 un nuovo annuncio per spiegare che la stazione era di nuovo aperta.



#info #atac - METRO A: stazione Barberini attiva solo per viaggiatori in arrivo, i treni effettuano fermata per consentire discesa dai convogli e uscita dalla stazione (verifiche tecniche impianti di stazione) #roma — infoatac (@InfoAtac) 19 dicembre 2018

#info #atac - metro A: stazione Furio Camillo attiva solo per la discesa dei viaggiatori dai treni e l'uscita. Accesso temporaneamente sospeso (verifica impianti di traslazione). Ci scusiamo per il disagio #roma — infoatac (@InfoAtac) 19 dicembre 2018

- Da inizio servizio fino alle 10.30 circa era impossibile prendere la metro dalla stazione Furio Camillo, all'Appio. Si poteva solo scendere.quando il Centro è rimasto praticamente isolato per la chiusura contemporanea. Nella giornata della nube nera sopra i cieli di Roma per l’incendio al Tmb Salario, turisti e romani dalle 11.20 circa si sono ritrovati “intrappolati”. Le riaperture nei giorni successivi sono avvenute a singhiozzo, fino alla nuova odissea di oggi.

IRA TRA I PASSEGGERI - I viaggiatori hanno sfogato la rabbia su Twitter. «Periodo natalizio, una delle fermate più importanti del mondo chiusa» il commento di Franco alla notizia della chiusura di Spagna. E ancora: «Ogni giorno si esce da casa o dall'ufficio senza sapere se la stazione sarà aperta o chiusa. Per quanto tempo andrà avanti questo schifo?».





