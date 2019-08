Metro A Roma, lavori per tutto agosto: calendario delle chiusure e bus sostitutivi

Proseguono i lavori sui binari della Metro A di Roma, che termineranno ufficialmente lunedì 26 agosto 2019. Dopo la chiusura della tratta Anagnina-Termini, da mercoledì 14 agosto sarà chiusa la tratta San Giovanni - Ottaviano e verrà attivata la linea sostitutiva di bus MA5. La circolazione sarà invece regolare sulle tratte Battistini-Ottaviano e San Giovanni-Anagnina. Si tratta delle settimane centrali di agosto, quindi, i disagi per cittadini, turisti e lavoratori dovrebbero essere limitati, come limitati sono stati nella scorsa settimana. Dal 16 al 25 agosto, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica le ultime corse della metro A dai capolinea partiranno alle 23.30 invece che all'1,30.Dalle 23,30 il servizio di navette sostitutive sarà attivo su tutta la tratta della metro A. I lavori, però, non sono finiti, perché dal 20 al 25 agosto sarà chiuso l'ultimo tratto della linea: Termini-Battistini. Tutte le informazioni su chiusure e bus sostitutivi sul sito di Atac.

ECCO IL CALENDARIO DELLA CHIUSURE E DELLE RIAPERTURE DELLA METRO A

• dal 4 al 13 agosto, circolazione interrotta tra Termini e Anagnina; resterà attiva nella tratta Termini-Battistini

• dal 14 al 19 agosto, circolazione interrotta tra le stazioni di Ottaviano e San Giovanni. La linea A resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano e San Giovanni-Anagnina;

• dal 20 al 25 agosto, circolazione interrotta tra Termini e Battistini, resterà attiva tra Termini e Anagnina;

• dal 26 agosto il servizio sulla metro A riprenderà regolarmente sull'intera linea secondo la programmazione consueta.

DAL 14 AL 19 AGOSTO INTERRUZIONE SAN GIOVANNI-OTTAVIANO: FERMATE LINEA BUS MA5 OTTAVIANO-SAN GIOVANNI E VICEVERSA



OTTAVIANO

Viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano altezza accesso stazione/via Silla fermata 72805 Giulio Cesare/Ottaviano

LEPANTO

Viale Giulio Cesare altezza via Ezio - fermata 72847 Giulio Cesare/Ezio

Viale delle Milizie angolo via Giuseppe Ferrari - fermata 72179 Lepanto MA

FLAMINIO

Piazzale Flaminio fronte capolinea tram - fermata 81151

Piazzale Flaminio fronte capolinea tram - fermata 81152

SPAGNA

Viale San Paolo del Brasile - fermata 70854 San Paolo del Brasile

Viale San Paolo del Brasile - fermata 71321 San Paolo del Brasile

BARBERINI

Via Barberini in prossimità accesso stazione - fermata 73889 Barberini MA

Via Veneto angolo piazza Barberini - fermata 70886 Barberini MA

REPUBBLICA

Via Vittorio Emanuele Orlando altezza piazza della Repubblica - fermata 75892 Repubblica MA

viale Luigi Einaudi altezza piazza della Repubblica - fermata 70031 Repubblica MA

via Nazionale angolo via Torino fermata 70032 Nazionale/Torino

TERMINI

piazzale stazione/semaforo in corrispondenza via Cavour e fermata bus 70240

Piazzale stazione fronte accesso stazione ferroviaria Termini - fermata 82303 Termini MA MB

VITTORIO EMANUELE

Piazza Vittorio/fermata tram 76935

Piazza Vittorio/fermata tram 71033

MANZONI

via Emanuele Filiberto altezza via Galilei, fermata 70487

via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni/fermata 70506

SAN GIOVANNI

Largo Brindisi (uscita scale metro C)/fermata 82562

DAL 20 AL 25 AGOSTO INTERRUZIONE TERMINI-BATTISTINI: ​FERMATE LINEA BUS MA6 TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA

TERMINI

piazzale stazione - area capolinea Atac altezza via Cavour

REPUBBLICA

viale Luigi Einaudi altezza piazza della Repubblica - fermata 70031 Repubblica MA

via Nazionale angolo via Torino fermata 70032 Nazionale/Torino

Via Vittorio Emanuele Orlando altezza piazza della Repubblica - fermata 75892 Repubblica MA

BARBERINI

Via Veneto angolo piazza Barberini - fermata 70886 Barberini MA

Via Barberini in prossimità accesso stazione - fermata 73889 Barberini MA

SPAGNA

Viale San Paolo del Brasile - fermata 71321 San Paolo del Brasile

Viale San Paolo del Brasile - fermata 70854 San Paolo del Brasile

FLAMINIO

Piazzale Flaminio fronte capolinea tram - fermata 81152

Piazzale Flaminio fronte capolinea tram - fermata 81151

LEPANTO

Viale delle Milizie angolo via Giuseppe Ferrari - fermata 72179 Lepanto MA

Viale Giulio Cesare altezza via Ezio - fermata 72847 Giulio Cesare/Ezio

OTTAVIANO

Viale delle Milizie angolo viale Angelico - fermata 72181 Milizie/Angelico

Viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano altezza accesso stazione/via Silla fermata 72805 Giulio Cesare/Ottaviano

CIPRO

Via Angelo Emo/accesso stazione - fermata 73347 Emo

Via Angelo Emo/fronte accesso stazione - fermata 73388 Emo

VALLE AURELIA

Via Baldo degli Ubaldi altezza accesso stazione - fermata 20103 Emo/Di Bartolo

Via Baldo degli Ubaldi angolo via Giacinto De Vecchi Pieralice - fermata 73385 Valle Aurelia

BALDO DEGLI UBALDI

Via Baldo degli Ubaldi/altezza via Egidio Albornoz - fermata 72414 Baldo degli Ubaldi/Albornoz

Via Baldo degli Ubaldi/angolo via Egidio Albornoz - fermata 72413 Baldo degli Ubaldi/Albornoz

CORNELIA

Circonvallazione Cornelia altezza incrocio con via Boccea - fermata 73079 Cornelia/Bolognini

Largo Boccea - fermata 74288 largo Boccea

BATTISINI

Via Ennio Bonifazi (lato fermata metro) - fermata 72457 Bonifazi/Noris

