Roma, flash mob alla stazione metro Repubblica: «Riapriamo Roma»

«Riapriamo Roma». Questo il messaggio lanciato al sindaco di Roma da cittadini e commercianti davanti alla stazione della metropolitana A di piazza della Repubblica, che insieme alla fermata di Barberini, è ormai chiusa da tempo per gli ormai noti problemi alle scale mobili.

Armati di bandiere del Pd e dell'Unione europea, i manifestanti hanno messo in scena un flash mob per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su un problema che «non è solo economico, anche se alcuni esercizi di via Nazionale hanno subito perdite anche del 70 per cento. È un problema per tutta la collettività, dai lavoratori ai residenti», spiega una commerciante della zona. «Chiediamo che questa stazione venga riaperta quanto prima», aggiunge prima di fermarsi a spiegare la situazione ad alcuni passanti incuriositi dalla protesta o delusi dal trovare la stazione chiusa.

«Finalmente - spiega invece Angelo Mantini del comitato riapertura metro Repubblica - le forze politiche stanno capendo che questo è un problema nazionale, un problema di immagine. Noi da mesi che protestiamo ma non interessa a nessuno capire il perchè si è arrivati a questo». Mantini ha poi voluto ricordare le parole dell'ex assessore Colomban che «scappando da Roma definì sprofondo rosso l'ultimo bilancio di Atac. Eppure - fa notare - i dirigenti ancora si spartiscono i premi produzione». Intanto «la stazione Repubblica è pronta da 20 giorni: parliamo con i lavoratori, sappiamo tutto tranne quando riaprirà». Di certo ci sono stati «ritardi, basti considerare che i pezzi di ricambio sono stati ordinati con 4 mesi di ritardo». La manifestazione ha visto la partecipazione anche della presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi. Ci sarà un altro flash mob alla stazione Barberini, promettono i manifestanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA