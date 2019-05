Roma, metro Repubblica apertura rinviata: gaffe M5S sulla fermata Spagna

Si allungano i tempi per la togliere i catenacci all'ingresso della stazione della metro A di piazza della Repubblica, chiusa dallo scorso 23 ottobre, quando decine di tifosi del Cska Mosca rimasero feriti a causa di un incidente alle scale mobili. Dopo il via libera alla fermata di piazza di Spagna, arrivato martedì pomeriggio, bisognerà attendere ancora per la seconda riapertura: a Repubblica, infatti, si devono ancora completare gli interventi da parte della ditta che ha realizzato gli impianti. Otis, a quanto di apprende, ha completato i lavori previsti, ma non avrebbe ancora consegnato la relazione finale, con tutti i collaudi e le prove di sicurezza. Solo a quel punto entrerebbero in scena i tecnici dell'Ustif, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del ministero dei Trasporti, a cui tocca dare il nulla osta definitivo al ritorno dei passeggeri sulle banchine.

«Riapre Spagna», ma il consigliere M5S posta la foto della metro di Milano



LA PROTESTA

Difficile, quindi, ipotizzare una riapertura prima di giugno, quando la stazione Repubblica avrà già festeggiato i sette mesi di stop. Ieri l'ennesima protesta di residenti e commercianti della zona, insieme ai militanti del Pd del I Municipio e al minisindaco Sabrina Alfonsi. «Finalmente le forze politiche stanno capendo che questo è un problema nazionale, un problema di immagine - spiega invece Angelo Mantini, del comitato riapertura metro Repubblica - Noi da mesi che protestiamo, ma non interessa a nessuno capire il perché si è arrivati a questo». Questa mattina, alla commissione comunale Trasparenza del Campidoglio, sono stati invitati il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefano, il direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti e il direttore del dipartimento Mobilità Giammario Nardi. Oggetto della seduta saranno proprio i «tempi di riapertura delle stazioni della metropolitana» e il «cronoprogramma della manutenzione ordinaria e straordinaria» delle scale mobili.

L'ERRORE

Gaffe a 5 Stelle su Facebook. Ad incapparci è il consigliere comunale Nello Angelucci che ieri, commentando la notizia della riapertura della stazione Spagna della linea A, ha corredato il post con una foto sbagliata, quella dell'analoga stazione metro di Milano. A farglielo notare sono stati centinaia di utenti, che hanno ironizzato sull'accaduto. Una valanga di commenti che hanno costretto il consigliere a modificare il post iniziale aggiungendo una postilla: «NB: foto a titolo esemplificativo». E il Pd attacca: «Il M5S di Roma non soltanto ha la faccia tosta di festeggiare la riapertura della fermata Spagna dopo quasi due mesi di chiusura e le fermate Repubblica-Barberini ancora sbarrate, ma lo fa mettendo una foto della metropolitana di Milano», sottolinea il deputato dem Michele Anzaldi.



