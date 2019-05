Roma, donna muore incastrata sotto la metro: si indaga per omicidio colposo

Incidente sulla metro A a Roma: una donna è morta dopo essere rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie alla stazione Lepanto. Si tratta di una senegalese di 33 anni. I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati impegnati nelle indagini. Per accertare la dinamica sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza all'interno della stazione: secondo i video, sembra che la donna, che era in compagnia di una sua parente, sia scivolata dalla banchina. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il macchinista, in stato confusionale, non sa ancora definire se la donna si sia gettata sotto il treno o sia caduta accidentalmente. La circolazione è stata sospesa tra Termini e Battistini.



Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si vede la 33enne che cade sui binari, si alza e dopo aver visto il convoglio in arrivo tenta disperatamente di risalire sulla banchina senza però riuscirci. Sentito l'autista della metropolitana il quale, visibilmente sotto choc, ha detto di aver visto la donna quando era ormai troppo tardi e di non aver fatto in tempo a frenare.

Torino, ragazza rimane incastrata sotto le rotaie del tram: è grave



Circolazione interrotta San Giovanni<->Battistini (soccorso a persona sui binari stazione Lepanto). Circolazione attiva con rallentamenti San Giovanni<->Anagnina. Attivo servizio bus sostitutivi — infoatac (@InfoAtac) 30 maggio 201

Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA