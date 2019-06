Roma, metro A chiusa per lavori: Atac attiva le navette ma taglia le corse dei bus

Le tre settimane segnate con la matita rossa sono quelle che vanno dal 4 al 25 agosto. Ma i lavori di manutenzione straordinaria della linea A della metropolitana, necessari e attesi da anni, rischiano di creare seri problemi al trasporto di superficie per tutta l'estate. Il motivo? L'Atac potrebbe avere difficoltà a potenziare il numero di bus in circolazione. Visto che, oltre alle navette già attive per la chiusura delle stazioni di piazza della Repubblica e piazza Barberini, dovrà essere messo in strada un surplus di mezzi e, soprattutto, andrà impiegato un numero di autisti molto superiore allo standard normale del periodo.

I MEZZI

Ma se il fabbisogno di autobus da mettere in strada potrà essere gradualmente compensato dalla riduzione estiva del servizio, a partire dalla metà di luglio, più difficile si presenta il compito di reperire un numero adeguato di autisti per far circolare tutte le navette necessarie per compensare le chiusure della metropolitana: ne servirebbero 200-300 in più al giorno, sui cinquemila complessivamente in servizio nella municipalizzata del trasporto pubblico. Impossibile allungare i turni di guida degli autisti a disposizione, per motivi contrattuali e di sicurezza, è anche molto difficile puntare su un rinvio delle ferie che, a quel punto, si accumulerebbero nei mesi autunnali, quando il servizio dell'Atac è a pieno regime.



I RISCHIIn una situazione del genere, ci sono due possibili conseguenze. La prima, considerata «molto probabile» dai tecnici della mobilità, è che il numero di navette messe in strada sui percorsi della linea A sia insufficiente a garantire un'adeguata surroga al servizio della metropolitana, anche in un periodo meno affollato come agosto. Ma la carenza di autisti potrebbe portare anche a un taglio generalizzato delle corse, fino al 10 per cento del normale orario estivo. Per tamponare l'emergenza, in via Prenestina puntano ad accelerare l'assunzione dei 250 nuovi operatori d'esercizio, per la quale c'è ancora bisogno del via libera dei commissari nominati dal Tribunale per la procedura di concordato preventivo che sta portando l'Atac fuori dalle secche del possibile fallimento. Ma i tempi per la messa in strada dei neoassunti sono ancora incerti.

IL PIANO

Il programma dei lavori di manutenzione straordinaria della linea A, nel dettaglio, prevede che da sabato prossimo, e fino al 14 luglio, nei fine settimana sarà interrotta la circolazione tra Subaugusta e Anagnina. A seguire, nel weekend 20-21 luglio, si bloccherà la tratta tra Anagnina e Colli Albani. Ad agosto i lavori e le chiusure si intensificheranno. Dal 4 al 13 la percorrenza verrà interrotta tra Termini e Anagnina: verrà chiusa metà linea. Dal 14 al 19 agosto la circolazione verrà interrotta tra le stazioni Ottaviano (e quindi San Pietro e Musei Vaticani) e San Giovanni, escludendo quindi il centro storico della Capitale. La linea resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano da una parte e San Giovanni-Anagnina dall'altra. Dal 20 al 25 agosto è annunciata l'ultima tranche di lavori, tra Termini e Battistini, l'altra metà della linea: i treni transiteranno solo tra Termini e Anagnina. Il cronoprogramma prevede la riattivazione totale della linea A dal 26 agosto.

