Metro B chiusa per 5 weekend: domani e domenica treni fermi sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina

Metro B di Roma chiusa per 5 weekend tra settembre e ottobre nella tratta Castro Pretorio-Laurentina. Atac ha comunicato che il servizio della linea B sarà rimodulato per consentire lo svolgimento dei lavori che porteranno alla realizzazione dell'interscambio tra le linee B e C della metropolitana nel nodo tra Colosseo-Fori imperiali. La riprogrammazione del servizio sulla linea B prevede sull'asse Castro Pretorio-Laurentina gli stop al servizio nell'intera giornata nei fine settimana di domani, sabato 21 settembre e domenica 22 settembre, e poi 28-29 settembre e 5-6, 12-13 e 26-27 ottobre. Dieci giorni in tutto. I treni saranno sostituiti dalle navette della linea bus MB.

L'assessore alla Città in movimento, Lidia Meleo, dice che «per ridurre al minimo i disagi all'utenza, nella prima fase, il servizio della metro B sarà riprogrammato esclusivamente nelle ore serali e in cinque fine settimana dei mesi di settembre e di ottobre». Anche perché «si tratta di variazioni del servizio indispensabili per la prosecuzione dei lavori della tratta San Giovanni-Fori Imperiali della linea C della metropolitana.

