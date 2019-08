Roma, ad agosto chiude la metro A e sospesa la Ztl Tridente

La metropolitana si ferma - con la fase più rilevante dei lavori di manutenzione straordinaria della linea A - e la Ztl del Tridente si prende tre settimane di pausa di riflessione. Dopo il lento avvio dei nuovi varchi elettronici, con l'accensione più volte rinviata per le proteste dei commercianti e le incertezze del Campidoglio, l'accesso tornerà temporaneamente libero anche ai non autorizzati da domenica 4 al 25. La motivazione ufficiale è ridurre i vincoli per l'accesso al cuore della città (anche se la Ztl del centro storico resta regolarmente attiva) in un periodo in cui la metro A sarà chiusa per lunghi tratti, mentre la stazione di piazza Barberini resta off-limits a tempo indeterminato, in attesa di capire quando sarà dissequestrata dalla Procura e quando potranno iniziare i necessari lavori di sostituzione della scala mobile danneggiata e di manutenzione straordinaria delle altre.

Ma il temporaneo spegnimento dei nuovi occhi elettronici dovrebbe servire anche a fare un bilancio del primo mese di chiusura vera del Tridente: i varchi multano effettivamente auto e moto dal 1° luglio, anche se questa zona a traffico limitato è stata teoricamente introdotta nel 2015, voluta dall'amministrazione di Ignazio Marino. A Palazzo Senatorio, vista anche l'opposizione dei commercianti della zona, si era ipotizzato di ridurre l'orario di chiusura serale (i varchi sono attivi fino alle 19) o quantomeno di riammettere i veicoli a due ruote, che possono regolarmente accedere alle altre Ztl della Capitale. Ma è probabile che alla fine il Comune decida di andare dritto per la propria strada, anche per evitare un possibile danno erariale, con la riaccensione dei varchi da lunedì 26.

Da questa settimana, peraltro, la polizia locale sta notificando le prima multe elettroniche elevate da inizio luglio nella Ztl del Tridente. La media si è attestata sulle 750 contravvenzioni al giorno, di cui circa 150 a carico di moto e motorini, contro le duemila che giornalmente vengono emesse dai varchi della Ztl del centro storico. Per le casse dell'amministrazione capitolina, al momento, l'incasso complessivo supera i 70 mila euro.

GLI ORARI

Fino a oggi, quindi, il Tridente sarà chiuso al traffico dalle 6,30 alle 19 mentre domani, sabato, i varchi entreranno in funzione alle 10 e si spegneranno ancora alle 19, questa volta per riaccendersi il 26. Per tutto il mese di agosto, come di consueto, non saranno attive le Ztl notturne di centro storico, Trastevere, San Lorenzo e Testaccio. Saranno invece regolarmente accesi, di giorno, gli occhi elettronici delle zone a traffico limitato del centro storico - dalle 6,30 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 14 alle 18 il sabato - e di Trastevere: dalle 6,30 alle 10 di tutti i giorni, festivi esclusi.

GLI INTERVENTI

Il programma dei lavori di manutenzione straordinaria della linea A, nel dettaglio, prevede che sal 4 al 13 la percorrenza verrà interrotta tra Termini e Anagnina: verrà chiusa metà linea. Dal 14 al 19 agosto la circolazione verrà interrotta tra le stazioni Ottaviano (e quindi San Pietro e Musei Vaticani) e San Giovanni, escludendo quindi il centro storico della Capitale. La linea resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano da una parte e San Giovanni-Anagnina dall'altra. Dal 20 al 25 agosto è annunciata l'ultima tranche di lavori, tra Termini e Battistini, l'altra metà della linea: i treni transiteranno solo tra Termini e Anagnina. Il cronoprogramma prevede la riattivazione totale della linea A proprio dal 26 agosto, quando si riaccenderanno anche le telecamere del Tridente. Nel frattempo, bisognerà affidarsi alle navette sostitutive di superficie. E armarsi di tanta pazianza.



Ultimo aggiornamento: 11:37

