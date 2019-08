Metro A, stop in 11 stazioni: rischio caos tra Termini e Battistini

L'agosto di lavori, ma anche di disagi per i passeggeri della linea A della metropolitana, sta per entrare nell'ultima fase, forse quella più difficile, almeno per il numero di stazioni coinvolte. Da martedì prossimo, 20 agosto, e fino a domenica 25 agosto, lo stop per gli interventi pianificati coinvolgerà l'ultima tratta, quella tra Battistini e Termini. Una chiusura che riguarda undici stazioni, oltre a Termini, attiva solo per andare in direzione dell'Anagnina.

Nel dettaglio, per gran parte della prossima settimana saranno off limits le fermate Battistini, Cornelia, Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia, Cipro, Ottaviano, Lepanto, Flaminio, Spagna, Barberini (già chiusa da mesi), Repubblica: in pratica, l'asse del quadrante nordovest della città fino al centro storico. Su questa tratta, tra Battistini e Termini, saranno in funzione i bus navetta sostitutivi. I convogli della linea A viaggeranno regolarmente tra Termini e Anagnina. Da lunedì 26 agosto, le operazioni saranno concluse e la linea A tornerà a viaggiare regolarmente da Battistini ad Anagnina, con l'unica eccezione di Barberini, la cui fermata resterà ancora chiusa.



Intanto, è attualmente in corso la quarta delle cinque fasi dei lavori: fino a lunedì prossimo, le operazioni riguardano la tratta tra San Giovanni e Ottaviano. Pertanto i treni viaggiano regolarmente tra Battistini e Ottaviano e poi tra San Giovanni e Anagnina. Tra le fermate Ottaviano e fino a San Giovanni, il servizio è sostituito dai bus navetta. Nei giorni scorsi, proprio a Ottaviano, una delle fermate più utilizzate dai turisti, si erano registrati disagi, con sovraffollamento nelle ore di punta. Chiuse, nella fase attuale, oltre a Ottaviano e San Giovanni nella reciproca direzione, le stazioni di Lepanto, Flaminio, Spagna, Barberini (come detto, ferma ormai da mesi) e Repubblica. In precedenza, le operazioni avevano coinvolto la tratta tra Anagnina e Termini, con le chiusure che erano state programmate in tre fasi. Inviariata l'attuale frequenza dei bus notturni lungo il percorso della linea A della metropolitana.



Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA