Metro Barberini ancora senza scale mobili: ne funziona solo una su quattro, lunghe code dei passeggeri Video

Ancora pesanti disagi per le decine di migliaia di passeggeri della metro A: alla stazione Barberini funziona solo una delle quattro scale mobile e così il transito degli utenti viene scaglionato. Una strategia, per quanto l'unica possibile in questa situazione, che crea lunghe code.

Non c'è pace insomma, per questa stazione che, come quella di Repubblica e spesso anche quella di Spagna, vive da mesi in condizioni di precarietà. Il punto debole resta quello delle scale mobili, indispensabili in stazioni come quella di Barberini che non hanno alternative per la salita e la discesa dei passeggeri.

