Roma, disagi metro B: chiude la stazione Policlinico per rinnovo delle strutture vecchie di 30 anni

Ancora disagi per i pendolari della metro B. Dopo la chiusura della stazione di Castro Pretorio, scatta anche la serrata della stazione Policlinico da domenica 29 novembre per rinnovare le strutture vecchie di 30 anni. L'avvio dei lavori punta alla sostituzione integrale degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, arrivati a fine vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo.

Il rinnovo degli impianti, che ha già reso necessaria la chiusura della stazione Castro Pretorio sulla stessa linea, si inquadra in un piano di sostituzione integrale dei sistemi di traslazione delle stazioni metro B della tratta Castro Pretorio-Rebibbia aperte nel 1990. I lavori sono già in corso.

Complessivamente saranno sostituiti 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della metropolitana. Ciò consentirà di avere impianti di ultima generazione nelle stazioni della metro B interessate dagli interventi, con evidente giovamento per il servizio e per i viaggiatori. I lavori sono già stati avviati anche nelle stazioni Bologna, Tiburtina, Monti Tiburtini, Quintiliani e Santa Maria del Soccorso e inizieranno anche a Piramide, che resteranno, comunque, aperte.

Al contrario, le stazioni Castro Pretorio e Policlinico, in considerazione della differente struttura degli impianti e della normativa vigente sugli esodi in sicurezza, sono state chiuse. Conclusa la fase di smontaggio delle travi in acciaio, ovvero il telaio portante da sostituire insieme alle scale, sarà possibile visionare e verificare lo stato delle strutture in cemento armato, quindi stimare la data di conclusione dei lavori. Per contenere i disagi dei viaggiatori, per tutto il periodo della chiusura della stazione, Atac attiverà la linea di bus MB20 Termini-Tiburtina con fermate alla stazione Castro Pretorio e, nei pressi della stazione Policlinico, in via Giovanni Battista Morgagni, angolo viale Regina Margherita.

