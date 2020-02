Roma, Metro B, l'ennesimo guasto tecnico e il servizio si interrompe

Venerdì mattina di passione per gli utenti della metro B. Poco dopo l'avvio dei treni l'intera linea blu è andata ko per una ventina di minuti. Il blocco è stato comunicato con un tweet dall'Atac.



«Metro B/B1: circolazione interrotta causa guasto tecnico. In attivazione servizio bus sostitutivo Laurentina<->Rebibbia e Laurentina<->Ionio (guasto tecnico) #Roma». Questo il messaggio per i viaggiatori. Il blocco c'è stato intorno alle 5:30 quando e il servizio si è nornalizzato dopo una ventina di minuti quando i passeggeri si erano già messi a caccia delle navette sostitutive. © RIPRODUZIONE RISERVATA