Sabato 16 Aprile 2022, 07:03

Stop alle 21 per un mese e mezzo, a partire da martedì prossimo, e servizio fermo per tutta la giornata in quattro fine settimana di maggio. I cantieri della linea B della metropolitana sono in arrivo, e fino al 4 giugno rivoluzioneranno le abitudini (serali e festive) degli utenti della tratta compresa tra il capolinea Laurentina e la stazione di Castro Pretorio - per un totale di 13 fermate off-limits - mentre la parte restante resterà attiva, in direzione di Rebibbia e Ionio. In programma ci sono i necessari lavori di manutenzione straordinaria di binari, banchine e sistemi antincendio, che da giugno interesseranno anche la linea A, oltre a interventi specifici sulla stazione Colosseo.

I disagi

Particolare preoccupazione arriva dalle chiusure totali nei weekend di maggio: 7-8, 14-15, 21-22 e 28-29. «È assurdo che si fermi una linea così importante per il trasporto pubblico proprio nel mese più propizio per il turismo e per i pubblici esercizi, che si stanno faticosamente riprendendo dopo due anni durissimi - tuona Claudio Pica, leader romano di Fiepet-Confesercenti - Questo significa avere una totale mancanza di programmazione». Secondo il rappresentante degli operatori del settore, «la metro B è fondamentale per i turisti, con le fermate di Colosseo, Circo Massimo e Cavour, ed è utilizzata anche per uscire di sera, soprattutto nei weekend». Chiuderla sabato e domenica, «significa infliggere un altro duro colpo all'economia cittadina, proprio quando i turisti stanno cominciando a tornare a Roma - sottolinea Pica - Il sindaco Gualtieri deve intervenire sulla municipalizzata, perché si tratta di una scelta dannosa e incomprensibile».

Le navette

Negli orari e nei giorni di sospensione del servizio, l'Atac metterà in strada i bus sostitutivi della linea MB - con fermate nei pressi delle stazioni - che, dopo le 22,15, proseguiranno fino a Rebibbia e Ionio. Tra le fermate di Termini e Piramide, comunica l'azienda di via Prenestina, potrà essere utilizzata anche la linea bus 75. Tra Piramide e San Paolo, la linea 23. Tra le fermate di Piramide, San Paolo ed Eur Magliana c'è anche la ferrovia regionale Roma-Lido, tra Eur Magliana, Eur Palasport ed Eur Fermi le linee 31, 771 e 780, tra Eur Magliana e Laurentina, i bus 31. Nei giorni festivi e l'ultimo sabato del mese, per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, la fermata della navetta sostitutiva di Cavour, in direzione Castro Pretorio, si effettua in via Merulana, all'altezza di largo Leopardi, anziché nella stessa via Cavour.

Metro B Roma, tratta Castro Pretorio-Laurentina chiusa dalle 21 dal 19 aprile al 4 giugno. Sarà attivo il servizio navetta sostitutivo

L'estate

Da giugno, poi, inizieranno i (duraturi) disagi sulla linea A. Anche la metro rossa anticiperà l'orario dell'ultima corsa, fino alle 21 sull'intera tratta, mentre nei fine settimana seguirà il normale orario di chiusura all'una e mezza. La misura viene adottata a partire dal 15 giugno ed è destinata a protrarsi per i successivi 18 mesi, quindi fino al dicembre 2023. Come per la B, anche in questo caso lo stop anticipato delle corse serve per effettuare manutenzioni straordinaria su linea e stazioni. Se non bastasse ancora, da quest'estate e per sei mesi non circolerà il tram 8 - per rifare completamente i binari - da piazza Venezia al Casaletto: sarà sostituito anche in questo caso da bus navetta.