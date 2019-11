Roma, metro B1 ferma per un calo di tensione: chiuse alcune stazioni

Metro B1 ferma per un calo di tensione: chiuse alcune stazioni. Circolazione interrotta questo pomeriggio sulla tratta B1 della metro di Roma. A causare lo stop, a quanto si apprende, è stato un calo di tensione elettrica. Da poco è stata riattivata la tratta Bologna-Ionio, ma resta chiusa Sant'Agnese/Annibaliano. In seguito al disguido, i treni condotti in banchina sono stati evacuati e le stazioni chiuse.

#info #atac - metro B/B1 - aggiornamento ore 19.42 - linea attiva Laurentina-Rebibbia/Ionio. Al momento chiuse le stazioni di Libia e Sant'Agnese/Annibaliano per problema tecnico #Roma — infoatac (@InfoAtac) 22 novembre 2019

