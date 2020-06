«Stiamo a provando a riprenderci dopo il lockdown, ma le vendite sono ancora bassissime e tra scale mobili rotte e stazioni chiuse all'improvviso lo shopping è a rischio e qui rischiamo di chiudere». È il grido di allarme dei commercianti di via Appia Nuova che anche ieri hanno dovuto combattere contro una delle stazioni centrali rimasta off-limits, Re di Roma. La strada dello shopping a pochi passi da San Giovanni soffre per il servizio a singhiozzo della metropolitana. Due giorni fa ad avere problemi era stata la vicina Furio Camillo, funzionante a metà (solo in uscita) per l'irrimediabile - a quanto sembra - guasto alle scale mobili.

«Ci sono 400 negozi - dice Stefano Monteferri, presidente Associazione commercianti Appio - il Comune invita a prendere i mezzi pubblici e a lasciare l'auto a casa, ma in queste condizioni i clienti sono scoraggiati a venire». Insomma, l'odissea scale mobili e i continui guasti in casa Atac, incidono pesantemente sull'economia cittadina per non parlare dei disagi che provocano a chi prova a salire su un vagone della metro. In serata un altro disagio: un treno guasto alla stazione Manzoni, ha provocato gli ennesimi rallentamenti.

FASE 3 SERVIZI ZERO

Guasti agli impianti di traslazione (scale mobili, ascensori, montascale) anche ieri sulla linea A, dove su 27 stazioni, 13 presentavano problemi. In pratica, una su tre. Una situazione peggiore rispetto a 4 giorni fa, ad esempio, quando i guasti si registravano su 11 fermate. E i romani anche nella Fase 3 sono costretti a combattere con lo scadente servizio offerto dalla municipalizzata.

Ad Arco di Travertino, fermata conosciutissima da molti pendolari che lasciano l'auto nel parcheggio da oltre 900 posti, la scala mobile esterna in salita anche ieri era guasta, sbarrata da una transenna. Fuori servizio anche uno degli ascensori e se si provava a fare il biglietto, dopo interminabili minuti di attesa, la macchinetta mangia soldi rispondeva sul display: Out of order, fuori servizio. Miracolosamente il dispenser con il gel disinfettante (installato molto tempo dopo l'emergenza) era pieno, sorte diversa per quello di Re di Roma, miseramente scarico.

Verso Sud-Est, le stazioni sono prive di montascale funzionanti: tradotto vietato l'accesso ai disabili a Porta Furba, Colli Albani, Giulio Agricola. «Mia mamma ha il Parkinson, cammina a fatica e per lei oramai è impossibile prendere la metro» racconta Sonia, alla stazione di Numidio Quadrato. Sul display lampeggia una scritta che conferma la triste storia raccontata dalla signora, 48 anni, manager: Cipro, Battistini, Cornelia, ascensori fuori servizio.

A Porta Furba a le scale sono sporche, a Re di Roma, sulla banchina ci sono pozzanghere e la sensazione dell'assenza di igiene spaventa molti viaggiatori. «Portiamo la mascherina denuncia Martina scampata per qualche minuto alla chiusura improvvisa della stazione di Re di Roma sempre a causa di guasti alle scale mobili.

OPERAI INTROVABILI

Viaggiando in metro nella Roma post-emergenza Covid, oltre alla sensazioni di sporcizia, incombono quelle di solitudine e abbandono: molte stazioni sono sguarnite di personale, le postazioni ai tornelli sono chiusi a chiave con un lucchetto a Numidio Quadrato, ad esempio, dove sono lasciati incustoditi attrezzi e una bombola. A Subaugusta qualcuno compare, ma di sicuro non si tratta di operai arrivati per aggiustare l'ascensore che anche ieri era transennato.

A Nord-Ovest i mail dell'Atac permangono. A Battistini, fuori uso scale mobili e ascensori: sono in bella vista pezzi di impianti «per i lavori infiniti» dice Enrico, 69 anni. A off-limits l'ascensore, a Baldo degli Ubaldi (fermata chiusa per assenza di personale) è guasto l'ascensore. E in Centro? A Spagna, desolata per l'assenza di turisti, è il montascale a non funzionare.



