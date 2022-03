Giovedì 10 Marzo 2022, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 08:45

Per non lasciare le flotte sguarnite di treni, è stato necessario anche un intervento del Ministero dei Trasporti che ha approvato una proroga di 12 mesi sulla manutenzione. Così a dicembre, con le revisioni in scadenza e dopo accurate indagini tecniche, è arrivato lo slittamento per i convogli degli MA300 che viaggiano sui binari della metro: 20 di loro dovevano essere infatti revisionati entro il 31 dicembre. Ma i controlli avrebbero imposto uno stop di mesi. Invece, una volta ottenuta la proroga, la municipalizzata ai trasporti ha avuto il tempo di stendere un nuovo cronoprogramma per l'armamento e non solo.

Dunque la nuova bozza, già presentata ma è ancora in via di approvazione, prevede chiusure notturne da attivare sulla Linea A e B. Nello specifico, per la linea A saranno dal 15 giugno 2022 e per i successivi 18 mesi, fino al 2023. L'intera tratta dai capolinea Battistini ad Anagnina in entrambe le direzioni chiuderà perciò anticipatamente alle ore 21 nei giorni feriali a partire da mercoledì 15 giugno, mentre nei fine settimana seguirà il normale orario di chiusura all'una e mezza. Mentre per la linea B, i tempi saranno più brevi: dal 19 aprile al 6 giugno 2022. Ma le chiusure non serviranno solo a svolgere interventi sull'armamento ferroviario.

Verrà pianificato infatti anche un restyling dalle banchinette fino ai sistemi antincendio. Grazie ai lavori di manutenzione sul sistema antincendio, sarà possibile attivare lo scambio tra la linea A e la C a San Giovanni a livello della banchina. E con ogni probabilità verrà fatta manutenzione anche al nodo Colosseo tra linea B e C. Una chiusura serale anticipata - e necessaria - dunque per permettere a tecnici e operai di mettere in atto i lavori di manutenzione e l'ammodernamento. Ma anche per recuperare i ritardi del passato sulle manutenzioni dei treni. «Abbiamo evitato la chiusura completa della Metro A per la manutenzione, ma come annunciato la sera la dovremo chiudere - ha confermato mercoledì durante una conferenza con la stampa estera il sindaco Gualtieri - La manutenzione non fatta sulle metropolitane ci ha sconcertato. C’erano i soldi stanziati ma in questi anni non è stata fatta: senza manutenzione i treni non possono circolare per legge, non lo decide il sindaco».

La spesa

Una maxi spesa da 425 milioni di euro già stanziati e che, in parte, è stata già assegnata: 134 milioni di euro saranno destinati ai nuovi treni. La gara è stata affidata per 30 treni di cui la prima tranche di 14 arriverà tra due anni. Ha vinto CAF: 12 andranno sulla linea B e 2 sulla A. Quindi i 66 milioni destinati per la revisione generale, 36 milioni di euro per l'ammodernamento della linea A. Nello specifico: 4,6 milioni sul segnalemento e 185 milioni sui sistemi antincendio e per le banchinette.

