Metà tratta chiusa per ore, da Termini a Battistini, ma anche lo stop temporaneo della stazione di piazza delle Repubblica e (solo in entrata) di Furio Camillo. Per la linea A della metro è stato un inizio di settimana infernale, con grossi disagi per migliaia di utenti costretti ad attendere le navette sostitutive al sole, con le alte temperature di questi giorni che stanno creando non pochi problemi a tutto il sistema del trasporto pubblico romano. Senza contare gli assembramenti sui mezzi in una fase dove i piccoli cluster scoppiati in città - come quello al Casilino o intorno alla comunità bengalese - dimostrano che la pandemia è tutt'altro che sparita.

WEEKEND DI FUOCO

Un antipasto - in attesa dello sciopero di venerdì prossimo dove a rischiò sarà proprio l'operatività della metropolitana - che ha visto ancora protagonista in negativo una linea che negli ultimi anni è stata martoriata da disservizi di ogni tipo: dalle fermate chiuse per mesi a diversi guasti tecnici su infrastrutture o sul materiale rotabile occorsi su varie tratte degli oltre 18 chilometri di percorso (con 27 stazioni) che tagliano obliquamente la città, da Nord-ovest a Sud-est, attraversandone il centro storico.

IL GUASTO

Ieri almeno metà tratta è stata bloccata per un problema elettrico alla linea aerea (quella che garantisce l'alimentazione elettrica dei treni), fino a quando il guasto non è stato riparato dai tecnici dell'Atac. I disagi per i passeggeri della metro A sono iniziati intorno alle 13, quando l'inconveniente ha causato lo stop della tratta nuova della linea, quella che va da Ottaviano al capolinea di Battistini, con le prime navette messe in strada dall'azienda di via Prenestina. La situazione è peggiorata circa tre ore dopo, quando la chiusura è stata estesa fino a Termini. «Stiamo aspettando il bus sostitutivo da un quarto d'ora, dopo che ci hanno fatto scendere dalla metropolitana dicendoci semplicemente che c'è stato un inconveniente tecnico», dicono alcune persone in attesa sotto il sole cocente in piazza dei Cinquecento. Il servizio è stato ripristinato poco prima delle 19, ma il pomeriggio è stato particolarmente difficile soprattutto per chi rientrava dal lavoro.

I DISSERVIZI

In mattinata un'altra interruzione della corrente elettrica aveva causato la temporanea chiusura della stazione Repubblica. Un guasto risolto rapidamente (in circa un'ora) ma che colpisce una fermata già off-limits per otto mesi, tra la fine del 2018 e la metà del 2019, a causa del cedimento di un altro impianto, che aveva causato diversi feriti tra i tifosi russi del Cska Mosca, arrivati a Roma per assistere alla gara di Champions League. Nel pomeriggio, tanto per completare il quadro, è stata parzialmente chiusa la stazione Furio Camillo (rimasta attiva soltanto in uscita), a causa dell'ennesimo guasto tecnico agli impianti tecnici.

Tutto ciò in una situazione nella quale ben 16 fermate della linea A (su 27) presentano problemi di vario tipo per l'accesso degli utenti: dagli ascensori fuori servizio a Subaugusta, Cornelia e Baldo degli Ubaldi alle scale mobili ferme a Battistini, Valle Aurelia e Cipro. Quindi i montascale, guasti a Giulio Agricola, Lucio Sestio, Numidio Quadrato, Porta Furba, Colli Albani, Ponte Lungo, Spagna, Lepanto e Ottaviano. Una situazione sulla quale in passato ha voluto vederci chiaro sia la Procura della Repubblica sia la Corte dei Conti e che rischia di diventare ingestibile dopo che la municipalizzata di via Prenestina si è ritrovata dopo il lockdown con 200 milioni in meno garantiti dalla bigliettazione.



