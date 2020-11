Impianti elettrici vecchi di quarant’anni da rifare. Chiude per lavori la stazione della metro Flaminio. I cantieri inizieranno il prossimo 19 novembre per almeno tre giorni, fino al 22 novembre incluso, salvo sorprese. Un piano di manutenzione straordinaria che completerà, entro il prossimo mese di febbraio 2021, la sostituzione degli apparati elettrici nelle ultime sette stazioni della metro A rimaste ancora senza adeguamenti. I treni quindi non effettueranno la fermata, anche se continueranno a transitare.

L’AZIENDA

«Si tratta infatti di impianti che risalgono a oltre quarant’anni fa - spiegano dall’azienda di trasporto pubblico capitolina - e dei quali non può più essere evitato il disagio della loro immediata sostituzione che, oltre all’adeguamento alle normative vigenti, consentirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura».

LA SICUREZZA

Un lavoro imponente che dovrebbe completare il piano complessivo di rinnovo. Atac, infatti, ha già provveduto ad aggiornare gli impianti elettrici delle altre stazioni di metro A e metro B. Per la stazione Flaminio (e le altre sei incluse) si è resa necessaria la chiusura - spiegano dagli uffici di via Prenestina -, perché occorre sostituire integralmente i quadri elettrici generali. Gli impianti, infatti, non sono mai stati cambiati da quando le stazioni sono entrate in esercizio, negli anni Ottanta. Per una questione di sicurezza questo tipo di attività che comporta l’interruzione di tutti i servizi, compresi gli impianti di traslazione e di illuminazione.

IL CALENDARIO

Alla chiusura della stazione Flaminio seguirà quella della stazione Ottaviano, dal 25 al 28 novembre. Poi toccherà alla stazione Vittorio Emanuele, chiusa da 3 al 6 dicembre. Con il nuovo anno chiuderanno le stazioni Lepanto dal 2 al 5 gennaio, Spagna dal 20 al 24 gennaio, Barberini dal 25 al 31 gennaio e infine Repubblica dal 18 al 21 febbraio. Tutte le informazioni per i viaggiatori sono disponibili sul sito atac.roma.it e sui canali di infomobilità.

ALTRI DISAGI

Lavori e inevitabilmente disagi, quindi, per chi in questo periodo usufruisce del trasporto pubblico, anche per chi viaggia in tram. Fino lunedì 7 dicembre per la manutenzione dei binari e delle alberature in viale Trastevere e Circonvallazione Gianicolense, resterà temporaneamente sospesa linea tram 8 e sostituita da una linea bus-circolare Casaletto-piazza Venezia-Casaletto (con transito fuori corsia) sul seguente percorso: proveniente dal Casaletto Circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere, piazza G. Belli, Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, piazza dell’Ara Coeli, via di S. Venanzio (fermata in comune con le altre linee bus, per salita e discesa dei passeggeri), via del Teatro Marcello, via del Foro Olitorio, Lungotevere De’ Cenci, Ponte Garibaldi, viale Trastevere, Circonvallazione Gianicolense, fino al Casaletto dove effettua capolinea Circonvallazione Gianicolense (in comune con la linea bus 088). La linea bus H nella tratta Casaletto-piazza Venezia, effettua tutte le fermate.

