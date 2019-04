Roma, Atac: «La stazione Spagna riapre in settimana». Intanto oggi a Manzoni nuovo guasto alle scale mobili

Trasporti, una buona notizia sul fronte metropolitane del centro: «Siamo nelle condizioni di riaprire la stazione Spagna entro questa settimana». Lo ha annunciato Franco Middei responsabile servizi generali di Atac nel corso della commissione capitolina Mobilità. Middei ha aggiunto che queste tempistiche sono dettate da quanto comunicato da Otis, la ditta che sta verificando lo stato delle scale mobili e che è anche la realizzatrice delle strutture. Ustif, struttura di controllo ministeriale ha «liberato quattro scale mobili e un'altra dovrebbe liberarla per domani», ha concluso Middei.

Non solo: «Entro questa settimana saremo in grado di fare un previsione anche sulla riapertura della stazione di Repubblica dove sono al lavoro cinque operatori di Otis: oggi non abbiamo una data ma avremo tutti gli elementi per pianificarla. Abbiamo sottoscritto con la ditta Otis un contratto per effettuare verifiche aggiuntive sui loro 23 impianti, con una priorità su Spagna, una progressività già in corso su Repubblica, poi si occuperanno di Barberini e Flaminio. Otis in questo momento è operativa con 14 risorse, su ogni scala mobile sono necessarie 3 giornate di lavoro», ha concluso Middei che non ha fatto previsioni sulla stazione Barberini «perché ancora sotto sequestro». La stazione Repubblica è chiusa da ottobre scorso, dopo il crollo di una scala mobile al passaggio dei tifosi del Cska Mosca. Barberini, invece, è stata posta sotto sequestro in seguito al cedimento di un gradino nei giorni scorsi, mentre Spagna era off-limits per accertamenti.

Intanto, però anche stamattina alla stazione della metro A Manzoni si è reso necessario un intervento alle scale mobili a causa di un guasto. Atac ha diffuso la notizia tramite il suo canale twitter, informando che la stazione era attiva solo per la discesa dei viaggiatori e l'uscita. Dopo circa un'ora, terminato l'intervento, Atac ha fatto sapere che la stazione era stata riaperta anche per l'accesso dei viaggiatori e la salita ai bordo dei treni.

