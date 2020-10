Mattinata di passione per i passeggeri della metro A. Durante l'ora di punta, quella in cui decine di migliaia di romani perendono i mezzi Atac per recarsi al lavoro, la linea rossa è andata in tilt per un guasto nel tratto di Roma nord. Intorno alle 6:30 il servizio si è interrotto tra Ottaviano e Battistini: ben sei fermate sono rimaste inattive per più di un'ora e non sono stati attivati subito i bus sostitutivi. Quando sono arrivate, le navette sostitutive, gli utenti hanno fatto a gara per salirci sopra con l'effetto di un maxi assembramento. Stessa situazione alle banchine degli autobus dove si sono riversati i viaggiatori per prendere un mezzo di superficie e raggiungere il posto di lavoro: folti gruppi di persone a Valle Aurelia in via Angelo Emo: gli autobus che sono partiti a quella fermata erano pieni fino all'inverosimile con i passeggeri stretti gli uni contro gli altri. Pericolosissimo, dopo il rialzo dell'indice di contagio di coronavirus nella Capitale.

Ecco la testimonianza di un utente registrata alle 7 di questa mattina: «Metro A interrotta: A Battistini c'è il caos, sono arrivati i pompieri, folla alla fermata e per ora non si vedono navette sostitutive, anche in un periodo del genere, la gente pronta a salire sul bus a qualsiasi costo».

Il servizio è tornato alla quasi normalità dopo un'ora abbondante. Quasi perché è rimasta chiusa la fermata Cornelia per altre due ore per eseguire delle verifiche tecniche. Ora il servizio ripristinato su tutta la linea.

