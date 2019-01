Roma, disagi sulla metro A: chiusa la stazione Barberini

Di nuovo disagi per gli utenti della metro A. Chiusa nel primo pomeriggio la stazione Barberini , come era già successo un paio di giorni fa. I passeggeri, informa Atac, devono utilizzare la stazione Spagna perché i treni passano senza fermarsi in quando è in corso la verifica agli impianti di traslazione.

Metro A, chiusa la stazione Barberini https://t.co/lzRnfaKC8o — Muoversi a Roma (@romamobilita) 15 gennaio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA