Metro A chiusa, mattina di disagi a Roma: riattivata la tratta Ottaviano-Anagnina

Questa mattina i romani si sono svegliati trovando la metro A chiusa in tutte le direzioni a causa di un guasto tecnico. Poco prima delle 8 una buona parte della tratta è stata riattivato mentre è rimasta ferma da Ottaviano ad Anagnina. Nel giro di un'ora è stata infine riattivata tutta la tratta. Per far fronte ai disagi sono stati disposti bus sostitutivi.

#info #atac - Metro A: circolazione riattivata nella tratta Anagnina <-> Ottaviano, rimane interrotta la tratta Battistini <-> Ottaviano. Attivo servizio sostitutivo di superficie#roma https://t.co/yrloedStHS — infoatac +😷= (@InfoAtac) September 20, 2022

Riaperta la stazione Manzoni al servizio viaggiatori dopo un guasto che l'aveva tenuta inagibile per le prime ore della giornata.

Tecnici al lavoro per ripristino linea

I tecnici Atac stanno lavorando per ripristinare la linea A della metro A, interrotta nel tratto Ottaviano-Battistini, a causa di un problema tecnico avvenuto a inizio servizio. L'interruzione è dovuta a un malfunzionamento elettrico, episodico, che vede ancora impegnato il personale delle infrastrutture, che ha lavorato tutta la notte per provvedere ad alcuni problemi meccanici sulla linea che si sono verificati nella serata di ieri. Atac ha attivato un servizio sostitutivo di superficie. L'azienda si scusa con i clienti per i disagi. Lo rende noto l'ufficio stampa.