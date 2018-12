Metro A nuovamente chiusa in entrata a Barberini, rabbia dei passeggeri: «Vergogna»

Caos senza fine alla metro Barberini. La stazione della linea A della metropolitana ha chiuso poco dopo le 18.30. Sono stati chiusi gli accessi in entrata per una verifica impianti di traslazione. Rabbia da parte dei tantissimi utenti presenti che hanno gridato "vergogna, vergogna". Centinaia, infatti, le persone presenti alla stazione metro.



Il servizio sulla metro A era già stato sospeso nel pomeriggio dopo il ritrovamento di uno zaino abbandonato nella stazione Cinecittà. Sul posto i carabinieri, intervenuti per verificare la natura del contenuto. Il servizio, inizialmente interrotto sull'intera tratta, è stato poi riattivato da Battistini ad Arco di Travertino. A Barberini, invece, la stazione ha riaperto a metà. Gli ingressi sono contingentati e sulla banchina si scende soltanto con una scala mobile e in fila indiana.

#info #atac METRO A aggiornamento: Servizio interrotto su intera tratta, (verifiche da parte delle Forze dell'Ordine presso stazione Cinecittà) #roma — infoatac (@InfoAtac) 18 dicembre 2018

Ultimo aggiornamento: 19:11

