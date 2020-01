Metro A, riapre domani mattina la stazione Baldo degli Ubaldi chiusa da 3 mesi

Riapre domani mattina la stazione della metro A Baldo degli Ubaldi chiusa dal 18 ottobre scorso per permettere la revisione di scale mobili e ascensori. «Le autorità competenti hanno rilasciato la documentazione che autorizza l'esercizio al pubblico di sei delle 12 scale mobili presenti alla stazione Baldo degli Ubaldi», annuncia Atac. «Di conseguenza la stazione verrà riaperta dall'inizio del servizio di domani, venerdì 10 gennaio, alle 5.30. Poiché sono in corso le attività autorizzative sugli altri impianti e le lavorazioni su un'ultima scala mobile, l'entrata e l'uscita dei viaggiatori nella stazione sarà al momento consentita solo dall'accesso di via Baldo degli Ubaldi nei pressi di viale di Valle Aurelia». Quindi i passeggeri potranno utilizzare solo un ingresso.

Tanti i disagi per i cittadini per la chiusura di questa stazione di quella di Cornelia. Sui social lo sfogo di chi è stato costretto a lungi tempi di attesa e di percorrenza delle navette che devono affrontare il traffico del quadrante da via Boccea a via Baldo degli Ubaldi.

