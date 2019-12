Roma, in metro con 2 chili di marijuana: bloccato a Piramide

Stava prendendo la metro a Piramide come un qualsiasi altro viaggiatore avendo, però, nella borsa, due chili di marijuana. Per questo, a piazzale Ostiense, gli agenti del commissariato Trastevere, dopo aver controllato I. E. nigeriano di 26anni, lo hanno arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Gli agenti del Reparto volanti, invece, a seguito di un controllo appiedato all’interno dei lotti al Quarticciolo, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale F.D., un romano di 37 anni, mentre solo per spaccio A. M. cittadino egiziano di 41 anni. I due sono stati sorpresi mentre cedevano della droga. L’arresto ha portato al sequestro di 6,3 grammi di cocaina e 395 euro in contanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA