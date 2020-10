Meteo, maltempo nel Lazio, il 3 ottobre scatta l'allerta gialla: previsti temporali e grandinate

Il maltempo non risparmia il Lazio, dove è stata diramata l'allertameteo gialla. Il centro funzionale Regionale ha reso noto il provvedimento della protezione civile, in vigore da domani mattina, sabato tre ottobre, e per le successive dodici, diciotto ore. In tutta la Regione, infatti, si prevedono precipitazioni anche a carattere temporalesco. «I fenomeni - si legge in una nota - saranno accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Criticità idrogeologica nelle aree interne e idraulica sui bacini costieri del Nord, nel Bacino del Medio Tevere, nei Bacini di Roma e nell'Appennino intorno a Rieti».

Inoltre «si ricorda che - prosegue la nota - per ogni emergenza riguardante le avverse condizioni meteo la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».

