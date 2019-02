Roma, blitz al mercato di frutta e verdura del Trionfale: sequestrati 600 chili di merce abusiva

Blitz anti-abusivi nel mercato di frutta e verdura della zona Trionfale. Proseguono i controlli da parte della polizia locale Roma Capitale nel settore delle attività dedite alla vendita di prodotti orto-frutticoli, anche al fine di tutelare gli esercenti che svolgono il proprio lavoro regolarmente, secondo le norme previste. L'ultimo intervento è in zona Trionfale: gli agenti del gruppo Monte Mario hanno sequestrato circa 600 kg di frutta e verdura ad un'attività che vendeva la merce sul marciapiede, priva di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Trattandosi di prodotti deperibili, invece di conferirli in discarica sono stati devoluti ad un istituto impegnato in forme di assistenza e volontariato. © RIPRODUZIONE RISERVATA