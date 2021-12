Mercoledì 8 Dicembre 2021, 00:00

I mercatini classici e quelli con fini benefici, l’Auditorium e l’ex deposito Atac, l’ippodromo e il centro commerciale, il cuore della Città eterna e le periferie. La Capitale che tenta con fatica di uscire dalle restrizioni della pandemia - ma con tutta la cautela necessaria - ritrova un appuntamento classico del periodo natalizio, quello con i banchetti e le rivendite tipiche delle feste di fine anno. Quest’anno non ci sarà l’appuntamento di piazza Navona - negli ultimi anni al centro di tante polemiche - ma qui il Campidoglio vorrebbe tenere uno spettacolo con cantanti e ballerini, dove però sarà vietato vendere cibarie o giocattoli. Ma l’offerta di appuntamenti nei quartieri di Roma sarà molto ricca, dopo un Natale 2020 vissuto in zona rossa.

I LUOGHI

Fuori dalle Mura Aureliane c’è tanto: a partire dall’area Eur-Torrino, dove oggi apre i battenti il maxi tendone del Christmas Village di piazza Cina, attivo ogni giorno fino al 6 gennaio, con la Casa di Babbo Natale e un’area dedicata alle onlus: dalla tutela degli animali, ai progetti nel terzo mondo, ai diritti umani, alla diffusione della cultura. Cambiando quadrante, a Talenti c’è il mercatino di via Ugo Ojetti, uno dei più grandi della città, con 160 banchi di cui buona parte sono dedicati alle attività artigianali. Ma ci sono anche luoghi originali per ospitare queste iniziative. Come l’ex rimessa dell’Atac di piazza Ragusa, dove arriva la Christmas Land (con duecento espositori) nei weekend di sabato 11 e domenica 12 e di sabato 18 e domenica 19. Negli stessi fine settimana appuntamento ricolto all’Estremo oriente all’ippodromo delle Capannelle, con “Japan Days”: un’area con 100 espositori, laboratori e workshop per adulti e bambini, dimostrazioni di arti marziali e articoli tipicamente nipponici, dai bonsai ai kimono.

LA MAPPA

Un appuntamento importante, tra gli altri, è anche quello con “Christmas World - Il Natale del mondo” all’Auditorium Parco della Musica, aperto tutti i giorni fino al 9 gennaio: ospita tante iniziative e stand con artigianato proveniente da tutto il mondo: Berlino, Parigi, New York. A piazza Mazzini, invece, il Christmas Village ha aperto il una settimana fa con i suoi 55 gazebo bianchi con artigianato natalizio, vintage e curiosità di ogni tipo. Il mercatino è aperto tutti i giorni fino al 28. Solidarietà al centro del mercatino della Croce rossa Italiana, ieri e oggi nelle sale dell’hotel Westin Excelsior in via Veneto, con i volontari negli stand di idee-regalo, dall’artigianato agli addobbi per l’albero di Natale. Mercatini a tema anche a Cinecittà World, in via Irina Alberti: il parco divertimenti di Roma Sud è già allestito per l’occasione da inizio novembre. Tra gli altri banchetti, anche quelli di piazza di Spagna, via Tagliamento, al centro commerciale Porta di Roma e a Casa Betania, in via delle Calasanziane.