Mense scolastiche, i sindacati: sciopero del personale il 16 e il 17 settembre

«Il 16 e 17 settembre i lavoratori delle mense scolastiche di Roma Capitale sciopereranno per l'intero turno». Così, in una nota, Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Lazio, Uiltucs Roma Lazio e Uiltrasporti Uil Roma Lazio. «Lavoratori, genitori, bambini e bambine aspettano risposte concrete da anni. Risposte che non arrivano. Contestiamo le dichiarazioni rilasciate alla stampa nelle ultime ore dall'assessora alla persona Laura Baldassarre in merito al bando della refezione scolastica del Comune di Roma. In primis la frase

è necessario evitare gli inutili allarmismi che in queste settimane si stanno rincorrendo

. Riteniamo incomprensibile il riferimento agli inutili allarmismi e siamo preoccupati invece per la congruità del costo del pasto rispetto alla qualità che viene sbandierata alla cittadinanza dallo stesso assessorato. Un assessorato che, ancora una volta - prosegue la nota - conforta l'utenza solo con le parole, al netto di ogni concretezza».





«Contestiamo inoltre un altro passaggio dell'assessora laddove dice che

continuare a garantire un servizio di qualità è il principale obiettivo perseguito da questa amministrazione

. Riteniamo - scrivono i sindacati - che non si possa avere qualità del servizio se Roma Capitale, a distanza di due anni dalla pubblicazione del bando, non è in grado di garantire l'occupazione e la retribuzione per le circa 2mila lavoratrici coinvolte nell'appalto e in particolare per le 170 lavoratrici della Roma Multiservizi, finora impiegate come cuoche nei nidi e le 330 addette delle scuole autogestite, escluse per un errore tecnico dal capitolato d'appalto». «L'assessorato non ha indicato finora concrete soluzioni tecniche, ma blande rassicurazioni solo diffuse a mezzo stampa. Risulta surreale infine l'ultimo passaggio della dichiarazione della Baldassarre: 'proseguiremo, infatti, il confronto con le parti sindacalì. A noi - concludono i sindacati - non è pervenuta alcuna convocazione da parte dell'assessorato per discutere ulteriormente del bando. Apprendiamo solo dai giornali di una possibile proroga, di 'verifiche e monitoraggi su anomalie presenti nelle offertè, e non abbiamo il riscontro sul controllo eseguito da Anac in merito alle procedure tecniche. La mobilitazione è solo all'inizio».

