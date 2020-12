Roma, mensa universitaria con delivery e take away. Bonafoni: «Risposta concreta alle esigenze degli studenti»

Le mense universitarie di via de Lollis e di via Castro Laurenziano continuano a funzionare con i servizi Take Away e Food Delivery. La consigliera del Lazio, Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti commenta in una nota: «Apprendiamo con piacere l'istituzione di nuove sale lettura nelle mense universitarie di via de Lollis e di via Castro Laurenziano e il potenziamento dei servizi Take Away e di Food Delivery per gli studenti. I servizi offerti di Take Away e Food Delivery saranno a costo zero consentendo da un lato di ritirare il pasto presso la mensa, dall'altro di scegliere il menù dal sito Laziodsico.it e farselo recapitare nelle residente universitarie, anche attraverso l'utilizzo di una app».

«Una risposta concreta che, grazie alla sinergia tra Regione Lazio, DiSCo e il fornitore dei servizi della mensa, viene incontro alle esigenze degli studenti in questo periodo di crisi sanitaria ed economica e che garantisce pienamente il rispetto dell'art. 34 della Costituzione sul diritto allo studio. Per non lasciare indietro nessuno, in particolar modo gli studenti più meritevoli ma con meno mezzi che - conclude Bonafoni - in questo periodo tanto complesso abbiamo il dovere di aiutare e sostenere».

