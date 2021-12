Roma, sabato 4 dicembre il "Memorial Luisa Petrucci": partita speciale per ricordare la tifosa con l'ombrello giallorosso

Sabato 4 dicembre va in scena a Roma una partitra di calcio speciale: con inizio alle ore 11, presso il campo di via Costantino 5 (G. Fiorini) ci sarà il 16° memorial in onore di Luisa Petrucci, la storica tifosa con l'ombrellino giallorosso. La partita sarà tra l Unione Tifosi Romanisti contro una selezione di giornalisti romanisti. Al termine premiazioni e colazione con pizza e mortadella e spumante (rigorosamente giallorosso). Saranno presenti rappresentanti dell' Istituzioni Regionale, Comunale e Municipale.