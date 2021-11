Medico no vax, Tar Lazio: legittima la sospensione. Mariano Amici (Asl Roma 6) aveva rifiutato il vaccino

Medico no vax, per il Tar del Lazio è legittima la sospensione. Mariano Amici (Asl Roma 6) aveva rifiutato il vaccino. I Giudici amministrativi del Tar del Lazio, dunque, hanno ritenuto legittima la sospensione dall'attività di medico di base da parte della Asl Roma 6 nei confronti del medico 'no-vax'.

<h2>Sospeso dall'attività e senza stipendio</h2>

«Il Tar del Lazio con la sentenza odierna, in sede di discussione collegiale e entrando nel merito, ha confermato la legittimità del provvedimento assunto dall'Azienda sanitaria locale nei confronti del medico sospeso dall'attività e senza stipendio -comunica in una nota la Direzione della Asl Roma 6 - I giudici amministrativi hanno messo in evidenza che l'interessato 'non producè la documentazione in merito alla propria condizione clinica e 'neppure comprovà la possibile sussistenza di una causa di esonero vaccinale». Amici, medico di base ad Ardea, aveva rifiutato il vaccino.