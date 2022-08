È sano ma vuole essere ricoverato, aggredito medico che si rifiuta di tenerlo in ospedale a Civitavecchia

Pretendeva di essere ricoverato, pur non avendo patologie, e per questo ha aggredito e schiaffeggiato un medico del pronto soccorso dell'ospedale "San Paolo" di Civitavecchia.

Aggressione al pronto soccorso

L'aggressore, un ragazzo italiano di 24 anni, si è presentato al nosocomio e al rifiuto dei medici di ricoverarlo ha aggredito un medico di 54 anni con spinte e schiaffi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Civitavecchia che hanno identificato e denunciato il giovane per violenza a pubblico ufficiale. Sull'aggressione il medico ha presentato anche una querela in caserma.

La solidarietà della Regione

Basta aggressioni ai medici, giù le mani dai camici bianchi. Ora basta, chiederò un incontro al Prefetto per contrastare queste aggressioni e sosterremo la Asl come parte civile nella denuncia per violenza. Non c'è giustificazione alcuna di fronte alle aggressioni queste persone violente non meritano alcuna indulgenza». Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.