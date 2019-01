Durante un controllo è stato trovato con Mdma, sia solubile che in pasticche, per un totale di circa 13 grammi, 10 pezzi di ketamina e alcuni grammi di cocaina. Un 27enne italiano è stato bloccato dalla polizia in viale dell'Oceano Atlantico, all'Eur a Roma. È stato arrestato dagli agenti del commissariato Esposizione per detenzione ai fini di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA