Roma, McDonald's punta sul Pantheon: in programma un fast food da 300 mq

Dopo le polemiche sull'apertura del McDonald's alle Terme di Caracalla , scongiurata dall'intervento del ministero per i Beni e le attività culturali, spunta un nuovo caso nel cuore del centro storico di. A quanto apprende l'Adnkronos infatti, risale al marzo scorso la Segnalazione certificata di inizio attivita (Scia) inviata agli uffici del municipio I dalla catena della ristorazione veloce americana per l'apertura di un McDonald's in piazza della Rotonda 1, al Pantheon.A ridosso della primavera l'azienda ha presentato la documentazione agli uffici tecnici della City per poter spostare la licenza da un'altra sede più piccola, ma sempre sulla piazza, e aprire nei locali di una ex banca con affaccio sul Pantheon. Il nuovo punto vendita avrà una capienza di 300 metri quadrati. Gran parte dello spazio, oltre la metà, sarà destinato ai laboratori di preparazione degli alimenti, alle celle frigorifere, alle cucine e ai servizi igienici. La rimanenza alla somministrazione.