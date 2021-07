Al Maximo Shopping Center apre Joy Village: bowling, videogame e area food per le famiglie. Notte Bianca per i saldi

Giovedì 1 Luglio 2021, 17:05

Al Maximo Shopping Center aprirà i battenti giovedì 1 luglio il nuovo JoyVillage. Un centro d’intrattenimento per famiglie, aperto fino alle 3 di notte, dove sono presenti dieci piste da bowling con il nuovo sistema Hyper Bowling, videogames e simulatori di ultima generazione e il Joy4kids, un’area di 550mq con un grande playground a tema spaziale per i bimbi dai 3 ai 9 anni. Nel Village ci sarà anche un'area food con quaranta fra bar e ristoranti pronti a soddisfare qualsiasi tipo di palato, aperta sempre fino alle 24. Maximo si prepara poi alla prima giornata dedicata ai saldi estivi con un programma che unisce lo shopping al divertimento. Sabato 3 luglio, infatti, all’interno del centro commerciale è in programma una “Notte Bianca” che prevede l’apertura prolungata dei negozi fino alle ore 23 e, in serata, una serie di animazioni scenografiche itineranti.

«Con l’apertura del JoyVillage – spiega il direttore del Maximo Shopping Center, Alessandro Allegri – possiamo finalmente presentare ai nostri clienti un’offerta a 360 gradi. Il Maximo, infatti, è nato con l’intenzione di essere un luogo di attrazione completo dove chi arriva può scegliere tra fare shopping, intrattenersi giocando, godersi un bel film o allenarsi in palestra. Tutto queste attività con la consapevolezza che la salute e la sicurezza sono garantite da sistemi di controllo rigidi e di ultima generazione».

In concomitanza con l’apertura di Joy Village sarà attivata un’offerta dedicata alle famiglie con bambini: con una spesa minima di 5 euro in qualsiasi negozio presente nel centro commerciale, ai genitori saranno regalate due ore gratuite presso il Joy4Kids.