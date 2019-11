Max Pezzali canta i mali di Roma: dal traffico ai branchi di cinghiali, ecco il nuovo singolo

Il nuovo singolo di Max Pezzali uscito venerdì 8 novembre è dedicato a Roma. Dopo Welcome to Miami (South Beach), l'ex leader degli 883 è tornato con un brano molto diverso dai precedenti, che farà parte del prossimo album di inediti. "In questa città" è un racconto sarcastico di quel che quotidianamente accade nella Capitale. Gioie e dolori di una città bellissima, dove però è diffiicile vivere. Traffico, immondizia, caos. «Qui si vive in macchina come a Los Angeles», canta Pezzali. E ancora: «Chissà se incontro il mio amico cinghiale», facendo riferimento ai branchi di animali che banchettano di fronte ai cassonetti pieni.

Un viaggio musicale e visivo attraverso tutti i quartieri di Roma, dal centro alla periferia, che si conclude con una strofa: «Però qui c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo». Una dichiarazione d'amore verso la città eterna, nonostante tutto. La cover del brano è stata disegnata da Zerocalcare, autore di fumetti e graphic novel europei.

