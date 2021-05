Il Mausoleo di Augusto diventa virtuale grazie a Facebook e Tim: «Come un viaggio nel tempo»

Il Mausoleo di Augusto diventa digitale. Grazie a Tim e Facebook sarà possibile fare un viaggio virtuale che offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare una delle opere di architettura più spettacolari della città di Roma, così come appariva ai tempi della sua realizzazione. Un'esperienza provata anche da Mark Zuckerberg in persona, che ha a testato l'esperienza con i suoi Oculus in collegamento da Menlo Park. Luca Josi, responsabile Brand Strategy Media & Multimedia Entertainment di Tim, e Luca Colombo, country director di Facebook, hanno raccontato l'ambizioso progetto in un'intervista per Vanity Fair.

Luca Josi ha detto: «Fondazione Tim offre l'opportunità di capire come il Mausoleo sia stato il big bang della visione augustea, collassato poi nel buco nero dell'urbanistica contemporanea in uno stato di abbandono. Un viaggio compiuto grazie a Oculus, dentro un mondo lontanissimo nel tempo, che offrirà a un bambino nativo di questa epoca la possibilità di capire con facilità la nostra storia».

E Luca Colombo ha aggiunto: «La realtà virtuale o la realtà aumentata sono due modalità di utilizzare la tecnologia per arricchire quello che oggi possiamo vivere fisicamente, è qualcosa che va ad aggiungere, non a togliere. Come sempre, ci sono i pro e i contro. Al momento io vedo più che altro i pro. La virtualità accorcia la distanza anche fisica tra le persone e il bene storico e culturale». Un'esperienza innovativa, che coniuga la bellezza e la storia di Roma con le possibilità - potenzialmente infinite - della tecnologia.

