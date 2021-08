Mercoledì 11 Agosto 2021, 11:23

Non c'è stato ancora il lieto fine nella storia di Mauro Buttarelli, per tutti Totò. La città di Olevano è in ansia per la sorte di quest'uomo di 59 anni scomparso dallo scorso 19 luglio col suo trattore, ormai più di 20 giorni fa. È stata la sorella Laura a dare l'allarme e a fare la denuncia della scomparsa presso i carabinieri, che stanno indagando in maniera certosina per cercare di rintracciare l'uomo che ha una corporatura robusta, capelli castano chiari e occhi marroni. «Non aveva dato alcun segnale di insofferenza, era solo un po' stanco per il lavoro racconta la sorella Aveva con sé il cellulare che da giorni dà sempre irraggiungibile, ma non abbiamo perso le speranze». Buttarelli, che ha fatto sempre lavori agricoli per conto di terzi su tutto territorio (e non solo ad Olevano), è benvoluto nella comunità che ancora spera di ricevere buone notizie sul suo conto.

L'APPELLO

Perfino il sindaco Umberto Quaresima, nei giorni scorsi, ha fatto un appello sul profilo Facebook ufficiale del Comune: «Mauro viaggiava su un trattore Fiat 70-86 Newholland di colore arancione su cui potrebbero essere attaccato un trinciasarmenti. Se avete notizie siete pregati di contattarci al centro operativo comunale al numero di telefono 3493172541 oppure avvisare le forze dell'ordine». Al momento non ci sono state segnalazioni, ma il lavoro di ricerca portato avanti dai carabinieri, polizia locale, protezione civile di Olevano, Roiate e Bellegra, Croce Rossa, Unità di Soccorso Alpino regionale e Unità cinofile, proprietari di droni professionali e semplici amici continua in modo incessante.



«L'annuncio sulla pagina Facebook Penelope Scomparsi, specializzata in queste vicende sottolinea ancora Quaresima ha raggiunto oltre 400mila visualizzazioni». E sempre su quella pagina molto seguita è spuntato l'appello per un'altra persona: si tratta di Sauro Vitali, 60 anni, scomparso lo scorso 4 agosto dal pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli, situato ad Ariccia. Al momento della scomparsa indossava bermuda verdi militare, t-shirt e ciabatte: è alto 178 centimetri, ha una corporatura robusta, una carnagione olivastra, occhi castani e capelli brizzolati, ma soprattutto ha bisogno di aiuto perché deve prendere dei farmaci salvavita.