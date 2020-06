Maturità, conto alla rovescia: le scuola di Roma alla prova con le misure anti-Covid19

Strisce adesive in terra per separare i percorsi di entrata e uscita, colonnine di gel igienizzanti di fronte ad ogni aula, banchi per i commissari distanziati almeno due metri: mancano 5 giorni alla Maturità 2020 che, quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19 prevede il solo esame orale in presenza essendo state abolite le prove scritte.

Esame di Stato per 35mila studenti, termoscanner e orali in giardino

Le scuole della Capitale stanno ultimando gli allestimenti che seguono le disposizioni impartite da governo a tutela della salute dei maturandi e delle commissioni d’esame. Duecentoventi gli Istituti superiori della Capitale che alle 8.30 di mercoledì 17 giugno apriranno i portoni per accogliere circa 35mila candidati. Ben 550 le commissioni disposte dall’ufficio scolastico regionale del Lazio per oltre 3mila docenti impegnati.

La ripartenza in vista di settembre: lezioni in esterna



L'orale durerà 60 minuti e i candidati dovranno arrivare a scuola 15 minuti prima della prova, accompagnati da una sola persona. Dovranno indossare la mascherina e le scuole non saranno obbligate a misurare loro la temperatura, anche se due istituti su tre si sono già dotati dei termometri elettronici da mettere a disposizione dei candidati e dei professori.



Lunedì si riuniranno le commissione per redigere il calendario delle prove. Considerate le procedure da seguire, ogni giorno, saranno esaminati non più di dieci candidati e dunque la Maturità si concluderà a luglio. Molti istituti della Capitale, dotati di spazi esterni come cortili o giardini, eseguiranno gli orali anche all'esterno.

