Una corsa nella notte, un urto tremendo, forse un’inutile frenata, ed una tranquilla notte di Tivoli è diventata tragica. Dopo la mezzanotte, domenica, lungo la via Empolitana, poche decine di metri fuori il centro abitato, una vettura si è schiantata su uno dei cipressi che costeggiano il cimitero. Nell’urto uno dei passeggeri ha perso la vita, Mattia Salvati di soli 19 anni. Il giovane, originario della vicina Castel Madama, era in macchina con altri due ragazzi, uno di 19 ed uno di 21 anni, rimasti entrambi feriti ma non in pericolo di vita. Alla guida dell’utilitaria, una Renault Clio, non c’era Mattia ma un suo amico che, dai primi accertamenti, sarebbe risultato con un tasso alcolemico più alto del consentito.



Se così fosse per lui scatterebbe una denuncia per guida in stato d’ebrezza. Di questo se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Tivoli, intervenuti la scorsa notte nel quartiere empolitano. I militari dovranno anche ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. Al momento, infatti, sono ancora in corso le analisi sui rilievi effettuati sul luogo. I carabinieri dovranno appurare la velocità a cui procedeva la Clio e cercare di capire perché la vettura ha finito la sua corsa contro un cipresso.



Al momento non risulterebbero esserci dei testimoni ed a chiamare i soccorsi sono state le stesse vittime dell’incidente. Mattia, grande appassionato di cavalli ed amante dell’equitazione, era conosciutissimo in paese. Alla notizie della sua morte è calato il silenzio a Castel Madama con decine di messaggi di cordoglio dall’Amministrazione alla squadra di calcio. «Siamo profondamente colpiti da questo dramma che ha colpito la comunità e che ha portato alla prematura perdita di Mattia - ha commentato il sindaco Michele Nonni -. L’Amministrazione è vicina alle famiglie dei tre ragazzi e si stringono in un forte abbraccio al dolore dei genitori di Mattia». Parenti ed amici che hanno lanciato decine di messaggi sui social.



IL RICORDO

«È un dramma sapere che questo grande ragazzo, pieno di speranze e di simpatia, abbia trovato un tragico destino nella giovane vita», «Ora vola alto caro Mattia» ed ancora «Quanto dolore, non ci sono parole. Che la terra ti sia lieve». «Era un ragazzo pieno di vita - ricorda un suo amico -. Aveva tante passioni. Queste notizie fanno male al cuore».



LA RICOSTRUZIONE

Stando alle prime ricostruzioni l’incidente si sarebbe verificato poco dopo l’una di notte. La vettura procedeva sulla via Empolitana da Castel Madama in direzione Tivoli quando, alle porte del centro, ha sbandato finendo contro l’albero. Sul posto, dopo la chiamata dei feriti, sono intervenuti i carabinieri tiburtini, che hanno chiuso la strada per oltre mezz’ora così da consentire i soccorsi ed i rilievi, le ambulanze ed i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i tre giovani dai rottami della vettura. Medici ed infermieri hanno subito soccorso i ragazzi, trasportando i due feriti al vicino ospedale San Giovanni Evangelista. Per Mattia, invece, non c’è stato nulla da fare e, dopo i tentativi di rianimarlo, si è potuto solo constatare il decesso. Castel Madama, neanche due mesi, ha dovuto dare l’ultimo saluto ad un suo concittadino per un altro tragico incidente.



