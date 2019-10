Matteo Salvini, blitz a sorpersa al deposito Atac: «Problemi figli di un'amministrazione incapace»

Matteo Salvini sabato 19 ottobre si prepara a scendere in piazza a Roma, a San Giovanni. Nel frattempo, già nella Capitale, l'ex capo del Viminale ha iniziato il suo tour, o, come dice lui stesso, «l’incontro quotidiano con Roma, con i suoi quartieri, con i cittadini». Il capo politico della Lega oggi, infatti, si è presentato, a sorpresa, nel deposito Atac nel quartiere di Tor Pagnotta «per parlare con autisti e impiegati dell’azienda».

Il dossier Atac è uno dei terreni più fertili per le battaglie elettorali. Tutti i partiti lo hanno a cuore o, almeno, spesso ne parlano. E così Salvini, che non risparmia attacchi nè all'anima gialla nè a quella rossa del Conte bis: «Tanti i problemi segnalati, mancanza di personale, aggressioni, mezzi vecchi. Situazione figlia un’amministrazione comunale incapace e assente. Con i nostri consiglieri municipali, comunali e regionali stiamo lavorando per dare una risposta a tutti i cittadini romani sperando che presto si torno a votare per cambiare tre amministratori di sinistra uno peggio dell’altro: Conte, Zingaretti e Raggi».



